Tuttosport: главный тренер «Челси» Антонио Конте согласился возглавить «Интер» летом

Боссы «Интера» сделали Конте новое предложение. Football Italia со ссылкой на Tuttosport сообщает, что Антонио предложили увеличение зарплаты с 11 до 15 млн евро, а тренер согласился.

В ближайшее время юристы Suning проведут переговоры с Абрамовичем по поводу расторжения контракта с Конте. Одной из причин вероятного ухода Антонио из «Челси» называются не лучшие отношения итальянца с русским бизнесменом.

После 26 туров «Челси» лидирует в АПЛ, опережая «Тоттенхэм» на 10 очков.

Конте возглавил лондонский клуб летом 2016-го, покинув сборную Италии.

Весь огонь АПЛ

Лучший спортивный телеграм