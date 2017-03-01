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Tuttosport: главный тренер «Челси» Антонио Конте согласился возглавить «Интер» летом

Tuttosport: Конте согласился возглавить «Интер» летом
Eurosport

17 мин. назад

Итальянец хочет домой.

Боссы «Интера» сделали Конте новое предложение. Football Italia со ссылкой на Tuttosport сообщает, что Антонио предложили увеличение зарплаты с 11 до 15 млн евро, а тренер согласился.

В ближайшее время юристы Suning проведут переговоры с Абрамовичем по поводу расторжения контракта с Конте. Одной из причин вероятного ухода Антонио из «Челси» называются не лучшие отношения итальянца с русским бизнесменом.

  • После 26 туров «Челси» лидирует в АПЛ, опережая «Тоттенхэм» на 10 очков.
  • Конте возглавил лондонский клуб летом 2016-го, покинув сборную Италии.

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