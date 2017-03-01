Защитник «Лестера» Дэнни Симпсон – Джейми Каррагеру: «Я выиграл АПЛ, а ты – нет»

Защитник «Лестера» Дэнни Симпсон раскритиковал в твиттере эксперта Sky Sports и бывшего игрока «Ливерпуля» Джейми Каррагера за надетую футболку «Эвертона».

«Лучше сними ее прямо там. Не хочу показаться агрессивным, но не могу представить Гари Невилла в тренировочной форме «Манчестер Сити», – написал Симпсон.

«Таким агрессивным, каким ты бегал в матче с «Ливерпулем»?», – съязвил Каррагер.

«Перестань, Джейми, проверять статистику – твоя работа. Разве мы не просто средние футболисты, которые выиграли лучшую лигу мира?»

«Прости, если тебя это задело, но я говорил о твоей карьере в целом».

«Я уважаю твое мнение, тебя как защитника и все, чего ты достиг. Но я выиграл Премьер-лигу, а ты – нет», – отрубил Симпсон.

«Думаешь, достиг чего-то большего? Ты был среди тех забавных парней из «МЮ», которые получали медаль АПЛ за пять матчей в сезоне. Сосредоточься на «Севилье», Дэнни».

«Да, вот эти забавные парни, выигравшие титул в Англии».

30-летний Дэнни Симпсон стал чемпионом Англии в составе «Лестера» в сезоне-2015/16.

Джейми Каррагер – двукратный обладатель Кубка английской Лиги и победитель Лиги чемпионов-2004/05.

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