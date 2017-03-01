Imago

Защитник «Лестера» Дэнни Симпсон – Джейми Каррагеру: «Я выиграл АПЛ, а ты – нет»

Защитник «Лестера» – Каррагеру: «Я выиграл АПЛ, а ты – нет»
Eurosport

26 мин. назад

Отличная твиттер-заруба британского футболиста и телеэксперта.

Защитник «Лестера» Дэнни Симпсон раскритиковал в твиттере эксперта Sky Sports и бывшего игрока «Ливерпуля» Джейми Каррагера за надетую футболку «Эвертона».

«Лучше сними ее прямо там. Не хочу показаться агрессивным, но не могу представить Гари Невилла в тренировочной форме «Манчестер Сити», – написал Симпсон.

«Таким агрессивным, каким ты бегал в матче с «Ливерпулем»?», – съязвил Каррагер.

«Перестань, Джейми, проверять статистику – твоя работа. Разве мы не просто средние футболисты, которые выиграли лучшую лигу мира?»

«Прости, если тебя это задело, но я говорил о твоей карьере в целом».

«Я уважаю твое мнение, тебя как защитника и все, чего ты достиг. Но я выиграл Премьер-лигу, а ты – нет», – отрубил Симпсон.

«Думаешь, достиг чего-то большего? Ты был среди тех забавных парней из «МЮ», которые получали медаль АПЛ за пять матчей в сезоне. Сосредоточься на «Севилье», Дэнни».

«Да, вот эти забавные парни, выигравшие титул в Англии».

  • 30-летний Дэнни Симпсон стал чемпионом Англии в составе «Лестера» в сезоне-2015/16.
  • Джейми Каррагер – двукратный обладатель Кубка английской Лиги и победитель Лиги чемпионов-2004/05.

Все новости чемпионата Англии, на которые хочется кликнуть

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Кузнецов сделал два ассиста и закопал надежды «рейнджеров»

02:36
Популярные видео
«Виннипег» и «Миннесота» настреляли 11 шайб и не устали
 126 просмотров4 ч
Миллер отправил Бурмистрова в больницу, а «Бостон» госпитализировал «Аризону»
 87 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться