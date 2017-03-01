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Виктор Мозес продлил контракт с «Челси» до 2021 года

Мозес продлил контракт с «Челси» до 2021 года
Eurosport

6 мин. назад

За правый фланг «синих» можно не переживать.

Лондонский клуб переподписал соглашение с полузащитником и сборной Нигерии. Предыдущий контракт был рассчитан до 2019 года, а новый подразумевает сотрудничество до лета 2021 года.

«Рад, что продлил контракт, ведь мне нравится выступать за «Челси». Теперь пришло время сосредоточиться на команде и продолжать упорно трудиться, чтобы выиграть АПЛ. Сезон складывается для нас отлично – мы наслаждаемся футболом. У нас хороший тренер, который вселил во всех нас уверенность», – поделился эмоциями Мозес.

  • Виктор Мозес забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 25 матчах АПЛ-2016/17.
  • 26-летний полузащитник выступает за «Челси» с 2012 года.
  • «Синие» лидирует в чемпионате Англии с 63 очками после 26 туров.

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