Виктор Мозес продлил контракт с «Челси» до 2021 года

Лондонский клуб переподписал соглашение с полузащитником и сборной Нигерии. Предыдущий контракт был рассчитан до 2019 года, а новый подразумевает сотрудничество до лета 2021 года.

«Рад, что продлил контракт, ведь мне нравится выступать за «Челси». Теперь пришло время сосредоточиться на команде и продолжать упорно трудиться, чтобы выиграть АПЛ. Сезон складывается для нас отлично – мы наслаждаемся футболом. У нас хороший тренер, который вселил во всех нас уверенность», – поделился эмоциями Мозес.

Виктор Мозес забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 25 матчах АПЛ-2016/17.

26-летний полузащитник выступает за «Челси» с 2012 года.

«Синие» лидирует в чемпионате Англии с 63 очками после 26 туров.

Таблица английской Премьер-лиги

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