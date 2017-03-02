Eurosport
Игроки «Манчестер Сити» поужинали в ресторане у героя интернет-мема и повторили его жест
Усатые официанты и пар на столе прилагались.
Футболисты «Сити» посетили ресторан известного турецкого шеф-повара Нусрета Гёкче по прозвищу Salt Bae во время поездки в Абу-Даби. Видео, на котором игроки пародируют жест Гёкче, сделавший его героем мемов, выложил в инстаграм Илкай Гюндоган.
Нусрет Гёкче прославился благодаря необычной манере солить мясо.
- Жест с посыпанием соли стал популярен среди футболистов, которые используют его во время празднования голов.
- «Манчестер Сити» занимает третье место в таблице АПЛ, набрав 52 очка в 25 матчах.
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