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Игроки «Манчестер Сити» поужинали в ресторане у героя интернет-мема и повторили его жест

Игроки «Сити» поужинали в ресторане у героя интернет-мема и повторили его жест
Eurosport

19 мин. назад

Усатые официанты и пар на столе прилагались.

Футболисты «Сити» посетили ресторан известного турецкого шеф-повара Нусрета Гёкче по прозвищу Salt Bae во время поездки в Абу-Даби. Видео, на котором игроки пародируют жест Гёкче, сделавший его героем мемов, выложил в инстаграм Илкай Гюндоган.

Нусрет Гёкче прославился благодаря необычной манере солить мясо.

  • Жест с посыпанием соли стал популярен среди футболистов, которые используют его во время празднования голов.
  • «Манчестер Сити» занимает третье место в таблице АПЛ, набрав 52 очка в 25 матчах.

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