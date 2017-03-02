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Форвард «МЮ» Уэйн Руни встретился с Конором Макгрегором

Руни встретился с Макгрегором
Eurosport

23 мин. назад

Ирландский боец знакомится с футбольными звездами.

На памят о встрече Макгрегор и Руни сделали совместный снимок, сообщает Daily Mail.

Ранее Макгрегор провел тренировку с Криштиану Роналду.

  • Ранее британские медиа информировали, что по окончании сезона Уэйн Руни может покинуть «Манчестер Юнайтед» и вернуться в «Эвертон».
  • Макгрегор договорился с Флойдом Мэйуэзером о поединке по правилам бокса. Дата боя еще не определена.
  • В активе Макгрегора 21 победа в 24 боях.

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