Гус Хиддинк: «Контактов с «Лестером» не было, но я не исключаю никаких вариантов»

Бывший тренер сборноЙ России и махачкалинского «Анжи» обсудил слухи о своем будущем на «Кинг Пауэр».

«Мне кажется, «Лестер» добился неплохих результатов после ухода Раньери под руководством его ассистента Крэйга Шекспира. Футболисты доказали свою состоятельность в матче против «Ливерпуля».

Что касается меня, то контактов с «Лестером» не было. Но я очень люблю футбол и не стал бы исключать никаких вариантов. Я никогда не оставался в клубах на долгий срок, но было бы здорово поработать с молодыми ребятами», – сказал Хиддинк De Telegraaf.

Клаудио Раньери покинул «Лестер» 23 февраля.

В первой игре после его ухода «лисы» обыграли «Ливерпуль» – 3:1.

Хиддинк дважды был и.о. главного тренера «Челси» (в сезоне-2008/09 и 2015/16).

Таблица английской Премьер-лиги

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