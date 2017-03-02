Eurosport
Гус Хиддинк: «Контактов с «Лестером» не было, но я не исключаю никаких вариантов»
Голландец с радостью готов поработать.
Бывший тренер сборноЙ России и махачкалинского «Анжи» обсудил слухи о своем будущем на «Кинг Пауэр».
«Мне кажется, «Лестер» добился неплохих результатов после ухода Раньери под руководством его ассистента Крэйга Шекспира. Футболисты доказали свою состоятельность в матче против «Ливерпуля».
Что касается меня, то контактов с «Лестером» не было. Но я очень люблю футбол и не стал бы исключать никаких вариантов. Я никогда не оставался в клубах на долгий срок, но было бы здорово поработать с молодыми ребятами», – сказал Хиддинк De Telegraaf.
- Клаудио Раньери покинул «Лестер» 23 февраля.
- В первой игре после его ухода «лисы» обыграли «Ливерпуль» – 3:1.
- Хиддинк дважды был и.о. главного тренера «Челси» (в сезоне-2008/09 и 2015/16).
Таблица английской Премьер-лиги
Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами