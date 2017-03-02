Месут Озил: «В 2010 году хотел перейти в «Барселону», но отношение Гвардиолы отбило желание»

В интернет просочилась еще одна выдержка из новой автобиографии Озила.

«Арсенал» интересовался мной еще после чемпионата мира-2010, как и «МЮ», «Бавария», «Барселона» и «Реал». Мой агент провел переговоры с «Баварией». Клуб рассказал о планах на мой счет и о том, как меня будут использовать.

Похожие беседы состоялись с другими клубами. Перед поездкой в Барселону я был уверен, что именно здесь будет мой новый дом. Я склонялся к переходу в «Барсу», ведь ни одна другая команда не играла в такой красивый футбол.

Но Гвардиола не пришел на переговоры и не позвонил мне в последующие дни после встречи. Даже СМС не скинул. Он не продемонстрировал никакого интереса в моем подписании. Желание перейти «Барселону» быстро испарилось», – приводит AS выдержку из биографии Озила.

Автобиография Озила поступит в продажу 16 марта.

Летом 2010 года Месут перешел из «Вердера» в «Реал» за 18 млн евро.

Спустя 4 года немец был продан в «Арсенал» за 47 млн евро.

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