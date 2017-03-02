Арсен Венгер: «Барселона»? Моим приоритетом остается работа в «Арсенале»

Менеджер «канониров» прокомментировал слухи об интересе со стороны каталонского клуба.

«Барселона»? Моим предпочтением остается работа в «Арсенале», но если руководство сочтет нужным расстаться со мной, я отнесусь к этому с уважением.

Сейчас я не занимаюсь поиском работы с другими клубами и не пытаюсь отнять работу у других людей. Я сфокусирован на том, чтобы выйти на новый уровень и стать лучше. Компетентные тренеры постоянно стараются прогрессировать, переосмыслять себя. В конце концов, я провел в «Арсенале» 20 лет, и у меня было много возможностей уйти», – цитирует Венгера The Mirror.

Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. В первые 9 лет при французе «канониры» завоевали 11 трофеев, а после сезона-2004/05 – только четыре.

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