Мано небесный. Самый полезный трансфер зимы, который разносит АПЛ

На следующий день после дебюта в Серии А 19-летний Маноло возился с шинами в одном из гаражей Бергамо. Рядом потели и делились опытом отец и кузен. «Двигатели – моя страсть. Я гордился тем, что работаю. Мне нравилось этим заниматься», – вспоминает итальянец. Возможно, из парня бы и получился Доменик Торетто, но спустя семь лет Маноло Габбьядини триумфально ворвался в английский футбол. За февраль итальянец соорудил пять голов в трех матчах и передал здоровенный привет «Наполи».

В Италии нападающий тоже забивал в трех последних играх, как бы намекая, что он в огне, но Маурицио Сарри не сохранил игрока. Габбьядини не входил в планы тренера: в сезоне-2016/17 он целиком отыграл за «Наполи» всего один матч. Покидая Апеннины, Маноло оставил на странице в фейсбуке прощальное послание. В нем итальянец сказал спасибо президенту Де Лаурентису, бывшему тренеру Рафаэлю Бенитесу и другим людям, связанным с «Наполи». В списке благодарностей отсутствовал лишь Сарри.

Приход этого специалиста в клуб действительно повлиял на положение Габбьядини в команде. Если Бенитес ротировал состав и никого не оставлял без практики, то Сарри играл одной обоймой. Итальянский коуч отвел Маноло роль запасного. «Сарри – один из сильнейших тренеров, с которыми я работал, но мне нравятся люди, которые говорят правду в лицо. Быть искренним – мой главный жизненный принцип», – признавался футболист.

Маноло не врал. В «Сампдории» он фанател от главного тренера Синиши Михайловича: «Я счастлив играть под его руководством, он всегда прямолинеен». При сербском тренере Габбьядини практически всегда выходил в старте (33 матча из 39-и), а после тренировок молодой итальянец брал у тренера уроки по исполнению убийственных штрафных.

Начиная в «Лацио», молодой Синиша раньше всех приезжал на базу, а уезжал последним. Габбьядини работал по такой же схеме еще до знакомства с Михайловичем. «Маноло – профессионал. Однажды я сказал ему: «Когда тренировка заканчивается, ты можешь быть свободен». Он улыбнулся и ответил: «Мне нравится начинать самым первым и уходить позже остальных. Я все время хочу развиваться». Игроки с таким стремлением всегда выделяются», – делился впечатлениями Делио Росси, который в 2013-м пригласил Габбьядини в «Сампдорию».

Перед переездом в Англию на 25-летнего Маноло повесили ярлык не оправдавшего надежд. За молодежную сборную Италии больше Габбьядини забили только Альберто Джилардино и Андреа Пирло, а в 2013 году на Евро U-21 Маноло играл ярче, чем Марко Верратти и Алессандро Флоренци. Всем хейтерам нападающий заявил следующее: «Меня часто критиковали и говорили, что я не способен выдержать давление большого клуба. Не буду отвечать на эти слова, я предпочитаю приводить цифры. За «Наполи» я сыграл 3119 минут и отличился 25 раз: по голу за каждые 124 минуты».

Такие показатели привлекли не только «Саутгемптон». В январе игрока рвали на части менеджеры «Вест Бромвича», «Боруссии» Мёнхенгладбах, «Милана», «Фиорентины» и «Марселя». Летом 23 миллиона евро Де Лаурентису предлагал «Эвертон», а прошлой зимой футболиста зазывал «Вольфсбург». С выбором нового клуба помог партнер по сборной Грациано Пелле, отыгравший за «святых» два успешных сезона. «Сейчас Грациано счастлив моему решению. Мы много раз говорили с ним на тему «Саутгемптона», – рассказал Габбьядини, перебравшись на юг Англии.

Начинал Маноло с академии «Аталанты», куда попал в 13 лет. Как раз тогда его старшая сестра проводила первый профессиональный сезон в «Бергамо». Сегодня Мелания Габбьядини – капитан сборной Италии. После игр в женской Серии А она дрессировала младшего брата дома. В итоге родственники стали двойниками не только внешне. «Наша игра очень схожа. У Маноло хороший удар, скорость и видение поля», – резюмирует Мелания.

Все эти качества итальянца на прошлой неделе прочувствовал «Манчестер Юнайтед». Габбьядини оформил дубль и едва не принес «Саутгемптону» первый за 40 лет трофей, но один из его голов ошибочно отменила судейская бригада. По ходу матча твиттер взрывался постами в стиле «Маноло, добро пожаловать в «Ливерпуль».

Самое главное – Габбьядини не срывает башню. Итальянец понимает, что ему нельзя улетать в облака, так как забивать в каждом матче он не сможет: «Футбол – это открытое море. Сначала все тихо, а потом резко начинается шторм». Статистика выступлений итальянцев в Англии и вовсе не на стороне Маноло. Только 15 уроженцев Апеннин задержались на Туманном Альбионе больше, чем на один сезон. Но Габбьядини настроен решительно: «Одну вещь я гарантирую точно: буду выкладываться по полной».

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