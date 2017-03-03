AFP
O Jogo: «Манчестер Сити» перехватит Виктора Линделёфа у «МЮ»
Намечается очередная трансферная гонка.
На 22-летнего защитника «Бенфики» теперь претендует и второй клуб из Манчестера. Пеп Гвардиола лично заинтересовался футболистом, сообщает O Jogo.
Летом «Манчестер Юнайтед» предалагал за Линделёфа 44 миллиона евро, но сделка не состоялась.
- «МЮ» имеет приоритетное право на покупку футболиста.
- Виктором интересуются «Рома», «ПСЖ», «Ювентус» и «Реал».
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