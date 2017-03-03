AFP

O Jogo: «Манчестер Сити» перехватит Виктора Линделёфа у «МЮ»

O Jogo: «Сити» перехватит Линделёфа у «МЮ»
Eurosport

29 мин. назад

Намечается очередная трансферная гонка.

На 22-летнего защитника «Бенфики» теперь претендует и второй клуб из Манчестера. Пеп Гвардиола лично заинтересовался футболистом, сообщает O Jogo.

Летом «Манчестер Юнайтед» предалагал за Линделёфа 44 миллиона евро, но сделка не состоялась.

  • «МЮ» имеет приоритетное право на покупку футболиста.
  • Виктором интересуются «Рома», «ПСЖ», «Ювентус» и «Реал».

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