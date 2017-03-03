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Антонио Конте признан лучшим тренером Лондона, Н'Голо Канте – лучшим игроком
Очередная награда итальянца в Англии.
В сражении за награду London Football Awards Конте опередил Славишу Йоканович («Фулхэм»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Нила Харриса («Миллуолл»).
Полузащитник Н'Голо Канте был признан лучшим футболистом Лондона и ключевым игроком «Челси», сообщает сайт клуба.
На церемонии получил награду и завершивший карьеру Фрэнк Лэмпард: жюри отметило выдающийся вклад игрока в развитие футбола.
- В АПЛ-2016/17 «Челси» выиграл 20 из 26 матчей.
- Лэмпард забил за лондонцев 211 мячей и выиграл все крупнейшие трофеи в Европе.
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