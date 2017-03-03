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Антонио Конте признан лучшим тренером Лондона, Н'Голо Канте – лучшим игроком

Конте признан лучшим тренером Лондона, Канте – лучшим игроком
Eurosport

1 час назад

Очередная награда итальянца в Англии.

В сражении за награду London Football Awards Конте опередил Славишу Йоканович («Фулхэм»), Маурисио ПочеттиноТоттенхэм») и Нила Харриса («Миллуолл»).

Полузащитник Н'Голо Канте был признан лучшим футболистом Лондона и ключевым игроком «Челси», сообщает сайт клуба.

На церемонии получил награду и завершивший карьеру Фрэнк Лэмпард: жюри отметило выдающийся вклад игрока в развитие футбола.

  • В АПЛ-2016/17 «Челси» выиграл 20 из 26 матчей.
  • Лэмпард забил за лондонцев 211 мячей и выиграл все крупнейшие трофеи в Европе.

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