AFP

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Я эксперт в мазохизме»

Венгер: «Я эксперт в мазохизме»
Eurosport

28 мин. назад

Француз оправдывает себя как может.

«Когда управляешь большим клубом, все по-другому. Нужно быть максимально требовательным, жертвовать всей жизнью, ничто более не может вас отвлекать. В 90 процентах случаев все станет хуже, и только в десяти – вы будете довольны работой, нужно отдавать ради них все и быть готовым к такому.

Примерно это я и говорю новичкам: «Ты готов жертвовать жизнью ради футбола? Готов стать футбольным монахом?» Я эксперт в мазохизме, это позволило мне выйти на следующий уровень», – приводит слова Венгера Daily Mail.

  • Арсен Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года.
  • В АПЛ сезона-2016/17 клуб занимает любимое четвертое место.

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