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Антонио Конте: «Надеюсь, надолго останусь в «Челси»

Конте: «Надеюсь, надолго останусь в «Челси»
Eurosport

17 мин. назад

Итальянец опроверг слухи об уходе в «Интер».

«Рад, что получаю этот опыт. Невероятный момент для меня. В этом сезоне моя семья живет в Италии, но, надеюсь, скоро жена и дочь переедут в Англию.

Надеюсь, останусь в «Челси» на долгие годы. Когда начинаешь проект с новым клубом, всегда хочешь остаться надолго и построить что-то особенное. Но нужно время на строительство. Необходима возможность расти вместе с игроками и побеждать.

Самое важное – успех клуба, игроков и тренера. Важно продолжать в том же духе, потому что до конца сезона может случиться что угодно, а мы хотим остаться первыми», – цитирует Конте London Evening News.

Ранее сообщалось, что у Антонио сложные отношения с Романом Абрамовичем, а «Интер» согласовал с тренером контракт, который вступит в силу летом 2017-го. Зарплата Конте в Милане должна составить 15 млн евро.

  • После 26 туров «Челси» лидирует в АПЛ, опережая «Тоттенхэм» на 10 очков.
  • Конте возглавил лондонский клуб летом 2016-го, покинув сборную Италии.

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