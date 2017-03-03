Антонио Конте: «Надеюсь, надолго останусь в «Челси»

«Рад, что получаю этот опыт. Невероятный момент для меня. В этом сезоне моя семья живет в Италии, но, надеюсь, скоро жена и дочь переедут в Англию.

Надеюсь, останусь в «Челси» на долгие годы. Когда начинаешь проект с новым клубом, всегда хочешь остаться надолго и построить что-то особенное. Но нужно время на строительство. Необходима возможность расти вместе с игроками и побеждать.

Самое важное – успех клуба, игроков и тренера. Важно продолжать в том же духе, потому что до конца сезона может случиться что угодно, а мы хотим остаться первыми», – цитирует Конте London Evening News.

Ранее сообщалось, что у Антонио сложные отношения с Романом Абрамовичем, а «Интер» согласовал с тренером контракт, который вступит в силу летом 2017-го. Зарплата Конте в Милане должна составить 15 млн евро.

После 26 туров «Челси» лидирует в АПЛ, опережая «Тоттенхэм» на 10 очков.

Конте возглавил лондонский клуб летом 2016-го, покинув сборную Италии.

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