AFP
The Mirror: Златан Ибрагимович просит у «Манчестер Юнайтед» двухлетний контракт
За дело взялся Мино Райола.
Руководство «МЮ» начало переговоры с форвадом Златаном Ибрагимовичем о новом соглашении. Изначально швед подписал однолетний контракт с возможностью продления на год, и манкунианцы хотят активировать эту опцию.
Но Мино Райола намерен выторговать для Златана улучшенный контракт на два года. Если планы агента осуществятся, Ибрагимович останется на «Олд Траффорд» до 37-летнего возраста, передает The Mirror.
- В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 26 голов в 38 официальных матчах. Ни один из одноклубников шведа не отличился больше 9 раз.
- 26 февраля Златан оформил победный дубль в финале Кубка английской Лиги против «Саутгемптона» (3:2).
- Ибрагимович зарабатывает в «МЮ» 350 тысяч евро в неделю.
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