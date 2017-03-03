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Майкл Кэррик: «Скорее всего, завершу карьеру, если «МЮ» не продлит мой контракт»
35-летний англичанин может распрощаться с футболом уже в июне.
«У меня еще не было особых разговоров с Моуринью. Безусловно, мы затронем тему контракта, и, думаю, это произойдет довольно скоро.
Я уже много раз говорил, что буду играть до тех пор, пока у меня не пропадет ощущение, что я могу приносить достаточную пользу. Понимаю, что меня не будут выпускать в каждом матче, и с этим у меня нет проблем.
Но мне нужно игровое время. Я не хочу, чтобы меня оставили на основании: «Ты провел здесь много лет, давай мы оставим тебя в системе клуба».
Не думаю, что наберется много других команд за которые я бы хотел сыграть после ухода из «МЮ», если такие вообще существуют.
Завершу ли я карьеру, если мой контракт не будет продлен? Скорее всего, мой ответ будет утвердительным. Я не могу дать гарантий, но этот вариант – самый вероятный», – цитирует Кэррика Sky Sports.
- Кэррик выступает за «МЮ» с 2006 года.
- В сезоне-2016/17 Майкл забил 1 гол в 22 матчах.
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