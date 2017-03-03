AFP

Corriere dello Sport: «Ювентус» предложил «Арсеналу» 30 миллионов евро за Алексиса Санчеса

Corriere dello Sport: «Ювентус» предложил «Арсеналу» 30 миллионов евро за Санчеса
Eurosport

1 час назад

Желание чилийца сменить клуб и истекающий контракт заметно сбили его ценник.

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поставил усиление атаки ключевой целью на лето и уже предпринял шаги в сторону ее выполнения, начав переговоры с «Арсеналом» о трансфере Алексиса Санчеса. Туринский клуб готов выложить за лучшего бомбардира «канониров» 30 млн евро.

Санчес уже отверг многочисленные предложения «Арсенала» о продлении истекающего в 2018 году контракта. В «Ювентусе» рассчитывают, что риск потерять футболиста бесплатно сделает лондонцев более сговорчивыми, сообщает Corriere dello Sport.

  • Санчес перешел в «Арсенал» из «Барселоны» за 42,5 млн евро летом 2014 года.
  • Алексис делит первое место в таблице бомбардиров АПЛ-2016/17 с Харри Кейном и Ромелу Лукаку (по 17 голов).
  • 26 февраля The Mirror и The Times синхронно сообщили, что Санчес уведомил одноклубников и руководство о намерении покинуть «Арсенал».

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