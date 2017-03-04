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«Манчестер Юнайтед» будет продавать красное вино во время матчей на «Олд Траффорд»
Сэр Алекс Фергюсон одобряет.
Руководство «дьяволов» пошло на беспрецедентный шаг ради болельщиков, которые выразили недовольство тем, что не могут насладиться напитком на стадионе. Спонсор клуба Casillero del Diablo откликнулся на просьбу поклонников и запустит продажу вина, начиная с матча 27-го тура АПЛ против «Борнмута».
Алкоголь стоимостью 5,5 евро выпустят на прилавки в бутылочках в емкостях на 187,5 мл, сообщает Daily Mail.
Еще одной причиной подобного шага стало то, что вино – один из любимых напитков сэра Алекса Фергюсона.
- «МЮ» занимает шестую строчку в АПЛ сезона-2016/17, набрав 48 очков в 25 матчах.
- От лидирующего «Челси» манкунианцев отделяют 15 баллов.
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