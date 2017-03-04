Жозе Моуринью: «Почему бы Златану Ибрагимовичу не выиграть «Золотой мяч» в этом сезоне?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о лидере клуба и выразил недоумение тем, что швед ни разу не получал «ЗМ».

«То, что он делает – удивительно. Количество голов, два матча на «Уэмбли», трофеи, значимость для игроков. Думаю, он феноменален. Знаю о Криштиану Роналду и Лионеле Месси, но не могу поверить, что этот огромный парень с такой карьерой не получал «Золотой мяч».

Почему бы не исправить несправедливость в этом году, если он сотворит что-нибудь особенное? Если Златан выиграет много трофеев, доберется до финала Лиги Европы в Стокгольме. Почему бы 35-летнему мужчине не получить заслуженный приз?», – заявил Моуринью в интервью MUTV.

В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 26 голов в 38 официальных матчах. Ни один из одноклубников шведа не отличился больше 9 раз.

26 февраля Златан оформил победный дубль в финале Кубка английской Лиги против «Саутгемптона» (3:2).

Ибрагимович зарабатывает в «МЮ» 350 тысяч евро в неделю.

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