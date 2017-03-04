AFP

Жозе Моуринью: «Хочу, чтобы Уэйн Руни остался на «Олд Траффорд»

Моуринью: «Хочу, чтобы Руни остался на «Олд Траффорд»
Eurosport

1 час назад

Португалец еще верит в капитана «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» рассказал о перспективах нападающих Златана Ибрагимовича и Уэйна Руни.

«Следующее трансферное окно выведет нас новый уровень – мы планируем приобрести несколько новичков, но Златан – фундаментальный игрок для нас. Надеюсь, он останется в команде. Руни желает развиваться в «Юнайтед». Он сказал мне об этом, поэтому в следующем сезоне Уэйн должен быть на «Олд Траффорд». Я бы хотел видеть его в команде», – цитирует Моуринью BBC.

  • Уэйн Руни забил 2 гола и сделал 7 ассистов в 17 матчах АПЛ-2016/17.
  • У Златана Ибрагимовича 15 голов и 4 ассиста в 24 матчах турнира.
  • «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии.

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