AFP
«Манчестер Юнайтед» не выиграл у «Борнмута» в большинстве, Златан Ибрагимович не забил пенальти
В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграл вничью с «Борнмутом» – 1:1.
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» – 1:1
Голы:
1:0 – Маркос Рохо, 23'
1:1 – Джошуа Кинг, 40' (пенальти)
Удаление:
Эндрю Сурман («Борнмут»), 45+2'
Незабитый пенальти:
Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), 72' (вратарь)
- После этой игры «Юнайтед» остался на шестом месте с 49 очками.
- «Вишни» – на 14-й позиции, команда Эдди Хау набрала 27 баллов.
- В следующем туре АПЛ «МЮ» на выезде сыграет с «Саутгемптоном». Матч начнется 12 марта в 16:30 (мск).
- «Борнмут» 11 марта примет «Вест Хэм». Стартовый свисток – в 18:00 по московскому времени.
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