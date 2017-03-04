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«Манчестер Юнайтед» не выиграл у «Борнмута» в большинстве, Златан Ибрагимович не забил пенальти

«МЮ» не выиграл у «Борнмута» в большинстве, Ибрагимович не забил пенальти
Eurosport

2 мин. назад

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграл вничью с «Борнмутом» – 1:1.

«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» – 1:1

Голы:

1:0 – Маркос Рохо, 23'

1:1 – Джошуа Кинг, 40' (пенальти)

Удаление:

Эндрю Сурман («Борнмут»), 45+2'

Незабитый пенальти:

Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), 72' (вратарь)

  • После этой игры «Юнайтед» остался на шестом месте с 49 очками.
  • «Вишни» – на 14-й позиции, команда Эдди Хау набрала 27 баллов.
  • В следующем туре АПЛ «МЮ» на выезде сыграет с «Саутгемптоном». Матч начнется 12 марта в 16:30 (мск).
  • «Борнмут» 11 марта примет «Вест Хэм». Стартовый свисток – в 18:00 по московскому времени.

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