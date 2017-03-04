AFP

Защитник «Борнмута» наступил Златану на голову, получил от него локтем, а удалили кого-то другого

Защитник «Борнмута» наступил Златану на голову, получил от него локтем, а удалили кого-то другого
Eurosport

56 мин. назад

Кровь и грязь на «Олд Траффорд».

Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович все больше ощущает свободу действий и безнаказанность в Премьер-лиге. В матче с «Борнмутом» швед окончательно вышел из-под котроля.

Когда Тайрон Мингс имел неосторожность закрыть Златана, тот обхватил его руками и отправил в такой полет на несколько метров, будто перед ним стоял не габаритный защитник «Борнмута» ростом в 1,96 метра, а невысокий Лионель Месси или Роберто Карлос.

Возможно, Кевин Френд хотел удалить Ибрагимовича, но не решился.

В конце первого тайма Мингс начал мстить: 23-летний англичанин грубо срубил одним подкатом Златана и Уэйна Руни, а затем наступил Ибре на голову, когда перепрыгивал через него. Забавно, что арбитр и здесь не полез за красной карточкой, но по итогам неразберихи показал вторую желтую капитану «Борнмута» Эндрю Сурману за отложенное мелкое нарушение.

Златан ничего не забыл: в начале второго тайма он подстерег Мингса у подачи углового и врезал ему локтем по лицу.

Карма все-таки настигла шведа – на 71-й минуте он не забил пенальти.

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