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Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович: «Тайрон Мингс сам прыгнул на мой локоть»

Ибрагимович: «Мингс сам прыгнул на мой локоть»
Eurosport

45 мин. назад

Чуть ранее швед сам подставил голову под ноги защитнику «Борнмута».

«Послушайте, что произошло на поле, остается на поле. Я не из тех, кто бросается на людей после матчей.

У вас есть телевизор, вы можете посмотреть видео. Я выпрыгнул, выпрыгнул высоко, а Тайрон Мингс сам прыгнул на мой локоть.

У меня не было намерений кого-либо покалечить. Я даже не знал, что именно он наступил мне на голову», – сказал ВВС Ибрагимович после матча.

  • Матч «МЮ» – «Борнмут» (1:1) запомнился взаимной грубостью Мингса и Ибрагимовича.
  • Вначале швед в безобидном эпизоде швырнулся обеими руками англичанина в сторону. В конце первого тайма Тайрон срубил Златана, после чего наступил ему на голову. Вторая 45-минутка началась с удара Ибры локтем по лицу Мингса.

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