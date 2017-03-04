«Заварушка» и еще 156 слов о матче, в котором Ибрагимович все провалил

Златан выдал плохой матч после гениального. Такое бывает с 35-летними мужчинами – против «Борнмута» он сыграл ужасно.

На «Олд Траффорд» он попал в заварушку – Джошуа Кинг в конце первого тайма прыгнул бутсами на голову Ибре. Швед выследил подлеца и швырнул его через бедро. До перерыва страйкер съездил локтем защитнику Мингсу и не получил вторую желтую. Он мог схватить прямое удаление, но вместо этого отправил в раздевалку капитана «вишен» Сурмана – споры с арбитром довели его до красной. «Я высоко прыгнул, а он приземлился на мой локоть», – сказал после матча Златан. Сам Мингс признался, что мечтал сыграть против Ибрагимовича: «Смотрел на него все детство, наслаждался борьбой с ним».

Ибра семь раз бил по воротам и только однажды попал в створ. Когда «Борнмут» привез себе пенальти, швед уверенно подошел к точке и проиграл дуэль Боруцу.

Больше моментов у форварда не было, хотя «вишни» тайм были в меньшинстве. У «Ростова» есть шанс, если Златан останется в той же форме до четверга.

«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» – 1:1

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