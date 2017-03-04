AFP

«Заварушка» и еще 156 слов о матче, в котором Ибрагимович все провалил

«Заварушка» и еще 156 слов о матче, в котором Ибрагимович все провалил
Данил Тармасинов

26 мин. назад

Короткий отчет о ничьей «МЮ» с «Борнмутом», в которой виноват только шведский гигант.

Златан выдал плохой матч после гениального. Такое бывает с 35-летними мужчинами – против «Борнмута» он сыграл ужасно.

На «Олд Траффорд» он попал в заварушку – Джошуа Кинг в конце первого тайма прыгнул бутсами на голову Ибре. Швед выследил подлеца и швырнул его через бедро. До перерыва страйкер съездил локтем защитнику Мингсу и не получил вторую желтую. Он мог схватить прямое удаление, но вместо этого отправил в раздевалку капитана «вишен» Сурмана – споры с арбитром довели его до красной. «Я высоко прыгнул, а он приземлился на мой локоть», – сказал после матча Златан. Сам Мингс признался, что мечтал сыграть против Ибрагимовича: «Смотрел на него все детство, наслаждался борьбой с ним».

Ибра семь раз бил по воротам и только однажды попал в створ. Когда «Борнмут» привез себе пенальти, швед уверенно подошел к точке и проиграл дуэль Боруцу.

Больше моментов у форварда не было, хотя «вишни» тайм были в меньшинстве. У «Ростова» есть шанс, если Златан останется в той же форме до четверга.

«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» – 1:1

Новости чемпионата Англии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Обзор женского пасьюта, где Дальмайер исполнила снайпера и гоночный болид

02:33
Популярные видео
Панарин спас «Чикаго» от поражения на последних минутах и приговорил «Айлендерс» буллитом
1 110 просмотров8 ч
Косплей Зидана, сюрреалистические сэйвы и другой огонь матча «Виннипега» с «Сент-Луисом»
 394 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться