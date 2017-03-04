AFP
«Лестер» выиграл второй матч после отставки Клаудио Раньери
Во встрече 27-го тура чемпионы Англии обыграли «Халл Сити» – 3:1.
Голы:
0:1 – Сэм Клукас, 14’
1:1 – Кристиан Фухс, 28’
2:1 – Рияд Марез, 59’
3:1 – Том Хаддлстоун (автогол), 90’
- В следующем туре «Лестер» поедет в гости к «Арсеналу», а «Халл» примет «Суонси».
- «Лестер» набрал 27 очков и стал 15-м. «Халл» с 21 баллом идет 19-м.
- «Лестер» впервые одержал победу в матче, когда пропустил первым. Прежде «лисы» пропускали первыми 17 раз и в итоге лишь трижды вырвали ничью.
- Марез отличился с игры впервые за последние 28 матчей в АПЛ.
Подписывайтесь на наш канал в телеграме
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте