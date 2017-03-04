AFP

«Лестер» выиграл второй матч после отставки Клаудио Раньери

«Лестер» выиграл второй матч после отставки Раньери
Eurosport

17 мин. назад

Во встрече 27-го тура чемпионы Англии обыграли «Халл Сити» – 3:1.

«Лестер» – «Халл Сити» – 3:1

Голы:

0:1 – Сэм Клукас, 14’

1:1 – Кристиан Фухс, 28’

2:1 – Рияд Марез, 59’

3:1 – Том Хаддлстоун (автогол), 90’

  • В следующем туре «Лестер» поедет в гости к «Арсеналу», а «Халл» примет «Суонси».
  • «Лестер» набрал 27 очков и стал 15-м. «Халл» с 21 баллом идет 19-м.
  • «Лестер» впервые одержал победу в матче, когда пропустил первым. Прежде «лисы» пропускали первыми 17 раз и в итоге лишь трижды вырвали ничью.
  • Марез отличился с игры впервые за последние 28 матчей в АПЛ.

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