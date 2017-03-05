Жозе Моуринью: «Мы со Златаном Ибрагимовичем не из того поколения, которое плачется журналистам»

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью прокомментировал эпизод с нарушением защитника «Борнмута» Тайрона Мингса, наступившего Златану Ибрагимовичу на голову.

«Златан – большой мужик. Мы из поколения уличного футбола, когда футбол был для больших парней. Мы не из того поколения, чьи представители выходят к журналистам и плачутся о произошедшем.

Единственное, что имеет значение – это результат. Все остальное нас не волнует», – цитирует Моуринью ВВС.

Матч «МЮ» – «Борнмут» завершился ничьей – 1:1.

Ибрагимович ответил Мингсу ударом с локтя в голову.

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