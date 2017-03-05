AFP

20% пропущенных Петром Чехом голов в АПЛ пришлись на полтора сезона в «Арсенале»

20% пропущенных Чехом голов в АПЛ пришлись на полтора сезона в «Арсенале»
Eurosport

7 мин. назад

Теперь вратарь пропускает больше одного мяча в среднем за игру.

4 марта Петр Чех трижды капитулировал в матче против «Ливерпуля». За 1,5 сезона в «Арсенале» чешский голкипер пропустил 62 гола в 60 матчах (1,03 гола за матч) в Премьер-лиги. За 333 игры в «Челси» Чех спасовал 242 раза (0,73).

В результате за 13 сезонов в Премьер-лиге 20% пропущенных Чехом голов пришлись на два неполных года в «Арсенала».

  • «Арсенал» проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:3 и опустился на пятое место.
  • Чех выступал за «Челси» в 2004-15 годах, завоевал 15 трофеев, включая 4 чемпионства Англии и победу в Лиге чемпионов-2011/12.
  • В июле 2015 года Петр перешел в «Арсенал» за 14 млн евро.

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