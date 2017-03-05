Жозе Моуринью: «Златан Ибрагимович не забил пенальти, потому что мы перестали их тренировать»

На пресс-конференции после матча 27-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:1) главный тренер манкунианцев рассказал, почему Ибрагимович не реализовал 11-метровый в конце встречи. На 72-й минуте главный арбитр Кевин Френд поставил мяч на точку за игру рукой Адама Смита. Пенальти вызвался бить Ибрагимович, но проиграл дуэль Артуру Боруцу.

«Мы четыре месяца не тренируем пенальти, потому что нам их не назначают. Игроки не отрабатывают удары, поэтому в нужный момент не готовы», – заявил португалец.

До матча с «Борнмутом» последний пенальти в АПЛ игроки «МЮ» били в августе 2016-го.

Во всех турнирах в сезоне-2016/17 «дьяволы» исполнили 3 удара с точки.

«МЮ» с 49 очками занимает шестое место в Премьер-лиге. От лидирующего «Челси» манкунианцы отстают на 14 баллов.

Таблица АПЛ

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