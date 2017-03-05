Sunday Express: «Арсенал» достиг устной договоренности с Аллегри и ждет решения Венгера

Главный тренер «Ювентуса» готов покинуть клуб ради работы в «Арсенале». Аллегри дал устное согласие на переезд в Премьер-лигу, и теперь боссы канониров ждут Венгера с отчетом о своих планах на будущее. Sunday Express сообщает, что фамилия тренера «Арсенала» на сезон-2017/18 станет известна в конце марта.

Аллегри уже отправил в Лондон короткий список игроков, которых он хотел бы подписать. Среди фамилий фигурирует полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, заявляет источник.

Массимилиано поссорился с рядом ведущих игроков «Ювентуса», один из которых защитник Леонардо Бонуччи.

«Арсенал» занимает пятую строчку в АПЛ-2016/17, набрав 50 очков в 26 матчах.

«Ювентус» – лидер Серии А. От преследователей из «Ромы» «бьянконери» имеют отрыв в 7 баллов и игру в запасе.

Таблица АПЛ

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