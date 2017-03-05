«У него есть все, чтобы быть легендой». Как Харри Кейн стал новым Гаретом Бэйлом «Тоттенхэма»

Пока вы оплакивали отставку Раньери, восхищались воскрешением Варди в матче с «Ливерпулем», ругали в очередной раз Венгера и хохотали над пухляком из «Саттона», Харри Кейн в 23 года забил сотый гол в карьере. Забил и наконец-то заставил говорить о себе восторженно.

«Он – один из лучших форвардов Европы», – сказал Маурисио Почеттино в интервью телеканалу Sky Sports сразу после хет-трика англичанина «Стоку». Спонтанно нахлынувшая реакция на эту фразу: «Мистер, что ты несешь?!» Ну какой из Харри лучший в Европе, какой один из?

Он не играет в «Реале», «Барселоне» или «Баварии», где лучшим в Европе можно быть просто по факту существования в стартовом составе. Он никуда не вытащил сборную Англии (как и никто другой, правда), а минувший Евро и вовсе был его персональным провалом. Кейна не номинировали на «Золотой мяч», в отличие от бывшего алкоголика из «Лестера». Даже выбирая из футболистов «Тоттенхэма», английская пресса намного больше восхищается Деле Алли – например, на обложке FourFourTwo в этом месяце этот тип нарисовался с собакой – и даже Тоби, прости господи, Алдервейрелдом. Кейн не заслужил восторженных слюней, потому что всегда был просто страйкером. Обычным британским страйкером.

Его заурядность вылилась в 81 гол в 128 матчах за неполные три последних сезона. Это больше, чем, например, у Карима Бензема за аналогичный отрезок (63 гола в 111 матчах) и даже у Неймара (80 голов в 130 матчах). Английские андердоги ломаются сложнее испанских – Криштиану Роналду и Луис Суарес после отъезда из АПЛ забивали примерно вдвое больше. С учетом этого результат Кейна кажется феноменальным.

Из 50 забитых «Тоттенхэмом» голов в этом сезоне в АПЛ больше трети – на Харри (34%). У Криштиану Роналду в «Реале» этот процент – 29, у Месси – пока 30. Вдумайтесь: вот уже второй сезон фигура Харри Кейна для «Тоттенхэма» больше, чем колоссы Роналду и Месси для «Реала» и «Барсы». Может, фраза Почеттино про одного из лучших в Европе – не такая уж идиотская?

Главный «Тоттенхэма» много чего интересного наговорил Sky Sports и кроме этого. Оцените следующий пассаж: «У Харри есть все, чтобы быть здесь легендой, если он уже ей не стал, забивая столько голов. Посмотрите на то, как он себя ведет, насколько он профессионален, что он за человек – у него потрясающие данные, чтобы быть легендой «Тоттенхэма».

Легенда «Тоттенхэма». Когда произносишь эти слова, первым в памяти всплывает Гарет Бэйл. Потом – Лука Модрич. Потом – Робби Кин. Позже – Ледли Кинг.

Если посмотреть на икон «Уайт Харт Лейн», все эти люди, кроме Модрича (слишком умный, чувствительный и хорват) отличаются своей заурядностью. Такие типично британские футболисты. Бэйл – стандартный фланговый поезд с космическими беговыми данными, Робби – типичный форвард-лесоруб с пузиком, Ледли – злой мощный дядька, закрывающий дыры в защите. Это совсем не легенды «Арсенала» – там сердца завоевывали Анри, Бергкамп и Виейра – не совсем типичные бритиши, а скорее полная их противоположность в виде французов и фламандцев, косо поглядывающих на англичан то ли за многолетние войны, то ли за невкусное пиво в барах.

В Харри Кейне есть некий символизм. Его слегка деревянная манера обработки мяча, его таранный стиль – он способен продавливать ребят вроде Шоукросса или Хута. Плюс потрясающая игра головой, мощный удар – все это должно было появиться именно в Англии и именно в «Тоттенхэме». Потому что «Тоттенхэм» с его бей-беги-навешивай-возвращайся стилистически остается самой британской командой из всех топов АПЛ. И новой легендой этой команды должен быть именно такой человек. Следующий после Бэйла.

Слабая медийность, игнор рекламы нижнего белья или отсутствие анонса нового спорткара в свежем таблоиде – такое же типичное приложение к чопорному британцу. Ведь мало кто из них вообще кому-то нужен за пределами Англии. Хотя Майкл Оуэн и уехал в «Реал» – как ранее Дэвид Бекхэм и как позднее Гарет Бэйл – все они в итоге стали популярными, появились в модных шмотках на билбордах и заработали миллион фанаточек. Страшно представить, но даже Бекхэм когда-то был Кейном. Человеком, который нужен лишь своим трибунам, которого хвалят лишь свои тренеры и который бросается фразами «Я готов оставаться в клубе вечно».

Мы не знаем, где однажды окажется Кейн. Пойдет ли он по пути Джеррарда-Лэмпарда-Терри, так и оставшись своим, или прорвет какое-нибудь окно за большой кэш. В любом случае, он будет уже другим человеком, случится это уже в другое время, возможно и мир вокруг будет каким-нибудь другим. А пока ему 23, и он мчится на иконостас «Тоттенхэма».

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