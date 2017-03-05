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«У него есть все, чтобы быть легендой». Как Харри Кейн стал новым Гаретом Бэйлом «Тоттенхэма»

«У него есть все, чтобы быть легендой». Как Кейн стал новым Бэйлом «Тоттенхэма»
Иван Кузнецов

26 мин. назад

На «Уайт Харт Лейн» новый кумир.

Пока вы оплакивали отставку Раньери, восхищались воскрешением Варди в матче с «Ливерпулем», ругали в очередной раз Венгера и хохотали над пухляком из «Саттона», Харри Кейн в 23 года забил сотый гол в карьере. Забил и наконец-то заставил говорить о себе восторженно.

«Он – один из лучших форвардов Европы», – сказал Маурисио Почеттино в интервью телеканалу Sky Sports сразу после хет-трика англичанина «Стоку». Спонтанно нахлынувшая реакция на эту фразу: «Мистер, что ты несешь?!» Ну какой из Харри лучший в Европе, какой один из?

Он не играет в «Реале», «Барселоне» или «Баварии», где лучшим в Европе можно быть просто по факту существования в стартовом составе. Он никуда не вытащил сборную Англии (как и никто другой, правда), а минувший Евро и вовсе был его персональным провалом. Кейна не номинировали на «Золотой мяч», в отличие от бывшего алкоголика из «Лестера». Даже выбирая из футболистов «Тоттенхэма», английская пресса намного больше восхищается Деле Алли – например, на обложке FourFourTwo в этом месяце этот тип нарисовался с собакой – и даже Тоби, прости господи, Алдервейрелдом. Кейн не заслужил восторженных слюней, потому что всегда был просто страйкером. Обычным британским страйкером.

Его заурядность вылилась в 81 гол в 128 матчах за неполные три последних сезона. Это больше, чем, например, у Карима Бензема за аналогичный отрезок (63 гола в 111 матчах) и даже у Неймара (80 голов в 130 матчах). Английские андердоги ломаются сложнее испанских – Криштиану Роналду и Луис Суарес после отъезда из АПЛ забивали примерно вдвое больше. С учетом этого результат Кейна кажется феноменальным.

Из 50 забитых «Тоттенхэмом» голов в этом сезоне в АПЛ больше трети – на Харри (34%). У Криштиану Роналду в «Реале» этот процент – 29, у Месси – пока 30. Вдумайтесь: вот уже второй сезон фигура Харри Кейна для «Тоттенхэма» больше, чем колоссы Роналду и Месси для «Реала» и «Барсы». Может, фраза Почеттино про одного из лучших в Европе – не такая уж идиотская?

Главный «Тоттенхэма» много чего интересного наговорил Sky Sports и кроме этого. Оцените следующий пассаж: «У Харри есть все, чтобы быть здесь легендой, если он уже ей не стал, забивая столько голов. Посмотрите на то, как он себя ведет, насколько он профессионален, что он за человек – у него потрясающие данные, чтобы быть легендой «Тоттенхэма».

Greth Bale y Luka Modric en el Tottenham

Легенда «Тоттенхэма». Когда произносишь эти слова, первым в памяти всплывает Гарет Бэйл. Потом – Лука Модрич. Потом – Робби Кин. Позже – Ледли Кинг.

Если посмотреть на икон «Уайт Харт Лейн», все эти люди, кроме Модрича (слишком умный, чувствительный и хорват) отличаются своей заурядностью. Такие типично британские футболисты. Бэйл – стандартный фланговый поезд с космическими беговыми данными, Робби – типичный форвард-лесоруб с пузиком, Ледли – злой мощный дядька, закрывающий дыры в защите. Это совсем не легенды «Арсенала» – там сердца завоевывали Анри, Бергкамп и Виейра – не совсем типичные бритиши, а скорее полная их противоположность в виде французов и фламандцев, косо поглядывающих на англичан то ли за многолетние войны, то ли за невкусное пиво в барах.

В Харри Кейне есть некий символизм. Его слегка деревянная манера обработки мяча, его таранный стиль – он способен продавливать ребят вроде Шоукросса или Хута. Плюс потрясающая игра головой, мощный удар – все это должно было появиться именно в Англии и именно в «Тоттенхэме». Потому что «Тоттенхэм» с его бей-беги-навешивай-возвращайся стилистически остается самой британской командой из всех топов АПЛ. И новой легендой этой команды должен быть именно такой человек. Следующий после Бэйла.

Слабая медийность, игнор рекламы нижнего белья или отсутствие анонса нового спорткара в свежем таблоиде – такое же типичное приложение к чопорному британцу. Ведь мало кто из них вообще кому-то нужен за пределами Англии. Хотя Майкл Оуэн и уехал в «Реал» – как ранее Дэвид Бекхэм и как позднее Гарет Бэйл – все они в итоге стали популярными, появились в модных шмотках на билбордах и заработали миллион фанаточек. Страшно представить, но даже Бекхэм когда-то был Кейном. Человеком, который нужен лишь своим трибунам, которого хвалят лишь свои тренеры и который бросается фразами «Я готов оставаться в клубе вечно».

Мы не знаем, где однажды окажется Кейн. Пойдет ли он по пути Джеррарда-Лэмпарда-Терри, так и оставшись своим, или прорвет какое-нибудь окно за большой кэш. В любом случае, он будет уже другим человеком, случится это уже в другое время, возможно и мир вокруг будет каким-нибудь другим. А пока ему 23, и он мчится на иконостас «Тоттенхэма».

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