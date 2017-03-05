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Юрген Клопп и фанат «Ливерпуля» едва не задушили друг друга, празднуя гол в ворота «Арсенала»

Клопп и фанат «Ливерпуля» едва не задушили друг друга, празднуя гол в ворота «Арсенала»
Eurosport

50 мин. назад

Обнимашки с немецким тренером – опасное занятие.

«Ливерпуль» расправился дома с «Арсеналом» в рамках 27-го тура Премьер-лиги. В добавленное время Жоржинью Вейналдум забил третий мяч команды и снял вопросы о победителе.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп был настолько счастлив, что отправился к трибунам и эмоционально отпраздновал победу вместе с одним из фанатов «красных».

  • «Ливерпуль» выиграл 3:1 и поднялся на третью строчку в таблице АПЛ (52 балла).
  • «Арсенал» с 50 очками – даже не четвертый (пятый).

Таблица АПЛ

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