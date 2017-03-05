Eurosport
Юрген Клопп и фанат «Ливерпуля» едва не задушили друг друга, празднуя гол в ворота «Арсенала»
Обнимашки с немецким тренером – опасное занятие.
«Ливерпуль» расправился дома с «Арсеналом» в рамках 27-го тура Премьер-лиги. В добавленное время Жоржинью Вейналдум забил третий мяч команды и снял вопросы о победителе.
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп был настолько счастлив, что отправился к трибунам и эмоционально отпраздновал победу вместе с одним из фанатов «красных».
- «Ливерпуль» выиграл 3:1 и поднялся на третью строчку в таблице АПЛ (52 балла).
- «Арсенал» с 50 очками – даже не четвертый (пятый).
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