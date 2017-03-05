AFP
The Sun: Алексис Санчес отказался продлить контракт с «Арсеналом» и летом присоединится к «Ювентусу»
Чилиец соскучился по трофеям.
Нападающий не собирается отрабатывать до конца контракт, который истекает летом 2018 года. «Арсенал» продолжает переговоры с игроком, но Санчес хочет 290 тыс евро в неделю, что выйдет за рамки допустимого в клубе. На предлагаемые лондонцами условия Алексис не согласен, поэтому попросит продать его в «Ювентус» летом.
«Бьянконери» готовы выложить за нападающего 29 млн евро, сообщает The Sun.
- На счету Санчеса 17 голов и 10 ассистов в 26 матчах АПЛ-2016/17.
- За 3 года в «Арсенале» Алексис выиграл Кубок Англии (в сезоне-2015/16).
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