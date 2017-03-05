AFP
«Манчестер Сити» спокойно обыграл «Сандерленд»
В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде победил «Сандерленд» – 2:0.
«Сандерленд» – «Манчестер Сити» – 0:2
Голы:
0:1 – Серхио Агуэро, 42'
0:2 – Лерой Сане, 59'
- После этой игры «Манчестер Сити» остался на третьем месте, команда Хосепа Гвардиолы набрала 55 очков.
- «Сандерленд» – на последней позиции в Премьер-лиге, хозяева в шести баллах от спасительной 17-й строчки.
- Следующий матч в АПЛ «Сити» проведет против «Сток Сити», стартовый свисток – 8 марта в 23:00 (мск).
- «Черные коты» встретятся с «Мидлсбро», игра начнется 11 марта в 18:00 по московскому времени.
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