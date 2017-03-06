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The Telegraph: Алексис Санчес поссорился с партнерами по «Арсеналу» накануне матча с «Ливерпулем»
В Лондоне объявился продолжатель дела Димитри Пайета.
Форвард «Арсенала» Алексис Санчес серьезно разругался с одноклубниками за несколько дней перед выездным матчем с «Ливерпулем». Чилиец ушел с тренировки, после чего в раздевалке несколько игроков «Арсенала» предъявили претензии Алексису по поводу его отношения к делу.
Ссора вышла жесткой и послужила причиной исключения Санчеса из стартового состава на субботнюю игру, сказал The Telegraph источник в «Арсенале».
- В матче с «Ливерпулем» Санчес появился на поле перед вторым таймом при счете 0:2 и организовал единственный гол «Арсенала», отдав передачу на Дэнни Уэлбека. «Канониры» в итоге проиграли 1:3.
- Санчес забил 17 голов в сезоне-2016/17.
- Ранее Алексис отверг все предложения «Арсенала» о продлении истекающего в 2018 году контракта. Главными претендентами на чилийца считаются «Ювентус» и «ПСЖ».
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