Мэр Лондона разрешил «Челси» увеличить вместимость «Стэмфорд Бридж» до 60 тысяч мест

«Челси» получил разрешение от мэра Лондона Садика Хана на реконструкцию домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж» на общую сумму в 580 миллионов евро. Владелец «синих» Роман Абрамович намерен увеличить вместимость арены с 45 до 60 тысяч мест. Сроки завершения реконструкции не сообщаются.

Ранее владельцы стадиона из компании Chelsea Pitch Owners предложили Абрамовичу арендовать арену на 10 веков, но бизнесмен рассчитывает полностью выкупить его у компании. Сообщалось, что в случае отказа «Челси» может сменить место проведения домашних игр, передает The Sun.

В сезоне-2016/17 «Челси» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 63 очка после 26 встреч.

«Стэмфорд Бридж» был заложен в 1876 году. Спустя 29 лет собственник стадиона Гас Мирс создал «Челси».

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