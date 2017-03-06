Eurosport
ФА может дисквалифицировать Златана Ибрагимовича и Тайрона Мингса за агрессивное поведение
Кара настигнет нарушителей.
Поведение игроков во время матча АПЛ между «МЮ» и «Борнмутом» не осталось без внимания Федерации футбола Англии.
Златан Ибрагимович и Тайрон Мингс несколько раз грубо атаковали друг друга. Избежавшие наказания по ходу встречи игроки могут получить бан за агрессивную игру: Ибрагимовичу грозит дисквалификация на три встречи, Мингсу – на шесть.
Швед рискует пропустить кубковую встречу против «Челси» и матчи Премьер-лиги с «Мидлсбро» и «Вест Бромвичем», сообщает BBC.
- Конфликт Мингса и Ибрагимовича можно посмотреть здесь.
- Златан Ибрагимович забил 15 голов и сделал 4 ассиста в матче 25 матчах чемпионата Англии.
- Тайрон Мингс провел 7 матчей в АПЛ-2016/17.
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