Милейшее видео о Кевине де Брёйне, который сделал инвалида счастливым

Полузащитник совершил трогательный поступок после матча 27-го тура АПЛ с «Сандерлендом».

Кевин покидал поле с остальными игроками «Сити», но заметил в толпе фанатов мужчину в инвалидном кресле и направился к нему. Бельгиец подарил поклоннику футболку с автографом и пожал ему руку.

На счету Кевина де Брёйне 4 гола и 11 ассистов в 25 матчах АПЛ-2016/17.

Бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с сентября 2015 года.

Таблица АПЛ

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