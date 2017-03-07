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«Челси» победил «Вест Хэм» и оторвался от «Тоттенхэма» на 10 очков

«Челси» победил «Вест Хэм» и оторвался от «Тоттенхэма» на 10 очков
Eurosport

27 мин. назад

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде переиграл «Вест Хэм» – 2:1.

«Вест Хэм» – «Челси» – 1:2

Голы:

0:1 – Эден Азар, 25'

0:2 – Диего Коста, 50'

1:2 – Мануэль Ланцини, 90+3'

  • После этой игры «синие» оторвались от второго места в чемпионате на 10 очков.
  • «Вест Хэм» опустился на 11-ю позицию с 33 баллами.
  • Следующий матч «Челси» проведет в Кубке Англии против «МЮ».
  • Стартовый свисток – 13 марта в 22:45 по московскому времени.
  • «Молотки» в Премьер-лиге встретятся с «Борнмутом», начало игры – 11 марта в 18:00 (мск).

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