Eurosport
«Челси» победил «Вест Хэм» и оторвался от «Тоттенхэма» на 10 очков
В матче 27-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде переиграл «Вест Хэм» – 2:1.
Голы:
0:1 – Эден Азар, 25'
0:2 – Диего Коста, 50'
1:2 – Мануэль Ланцини, 90+3'
- После этой игры «синие» оторвались от второго места в чемпионате на 10 очков.
- «Вест Хэм» опустился на 11-ю позицию с 33 баллами.
- Следующий матч «Челси» проведет в Кубке Англии против «МЮ».
- Стартовый свисток – 13 марта в 22:45 по московскому времени.
- «Молотки» в Премьер-лиге встретятся с «Борнмутом», начало игры – 11 марта в 18:00 (мск).
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