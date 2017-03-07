AFP
«Манчестер Юнайтед» откажется от покупки Антуана Гризманна в пользу Роберта Левандовского или Мбаппе
Вариант с форвардом «Атлетико» больше не приоритетный.
Руководство манкунианцев пересмотрело трансферные предпочтения на летнее трансферное окно. Из-за сложных переговоров с «Атлетико» и Антуаном Гризманном анличане вынуждены искать альтернативные варианты усиления.
Новыми целями «МЮ» станут форвард «Баварии» Роберт Левандовский и страйкер «Монако» Килиан Мбаппе, сообщает Independent.
- Transfermarkt оценивает Гризманна и Левандовского в 80 млн евро, Мбаппе – в 10 млн евро.
- «МЮ» c 49 очками занимает шестое место в АПЛ сезона-2016/17. От лидирующего «Челси» манки отстают на 17 баллов.
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