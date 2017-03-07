Метание молота. Если бы победа «Челси» над «Вест Хэмом» была премией

Герой дня

Эден Азар

В плотной сцепке в середине Азару было сложнее всего. Он раз за разом отпрыгивал за мячом к защите, потому что Давид Луис, Кэйхилл и Аспиликуэта не видели кандидатов для первого паса. Эден часто менялся местами с Фабрегасом, и это выглядело потрясно – Сеск врывался в штрафную, а бельгиец либо подключал дриблинг, либо закидывал его или Диего Косту такими же воздушными передачами, которые постоянно отдает сам испанский центрхав.

Азар разорвал «Вест Хэм» на пару с Н’Голо Канте. До впечатляющего отбора и рывка француза «синие» не находили свободные зоны, но неожиданный маневр опорника подарил им чуть-чуть пространства – десятому номеру «Челси» больше и не надо. Когда-нибудь лондонский клуб перестанет забивать с первого же момента в матче. Но это неточно.

Печаль дня

Энди Кэрролл и Роберт Снодграсс

В прошлом сезоне у «молотков» был фантастический Димитри Пайет, который точно находил голову высоченного форварда. Игра «Вест Хэма» была чуть иной, оттого Кэрролл выигрывал чуть больше четырех верховых мячей за матч. Это единственный год, когда Энди настолько снизил активность в воздухе – остальные три сезона в Лондоне он стабильно выбивал больше 8,5 эйрболов.

В этом чемпионате вместо Пайета феерит Роберт Снодграсс. Шотландец действительно был активен на левом фланге и сделал аж 15 кроссов в штрафную, но так ни разу и не нашел Кэрролла в удобной для него позиции. Оборона «Челси» легко отодвигала его от мяча, а на старте игры страйкера перевисел в воздухе даже Виктор Мозес (разница в росте – 16 см).

Держать его до финального свистка было удобно для Славена Билича, но это ограничивало позиционную игру «Вест Хэма». Вместо горизонтальных пасов хозяева сбивались на глупое грузилово на мощного форварда. Защитники «синих» этого только и ждали.

Красавчик дня

Н’Голо Канте

Нет сил вновь хвалить французского неприметыша, но он опять заставляет это делать. Весь прошлый год всех достали фразы типа «Канте – самый недооцененный игрок «Лестера», они появлялись в комментариях спортивных сайтов, даже когда каждое медиа выдало по два текста об опорнике. Н’Голо выдает фантастический сезон и чутко ощущает, куда пойдет атака «Вест Хэма», чтобы оказаться там раньше соперника и перехватить мяч.

На Олимпийском стадионе в Лондоне француз сделал 45 точных паса из 50 и запустил главный эпизод матча, прибивший «молотков». «Челси» надежно обороняет преимущество даже в один гол, но тут Канте и создал этот бонус, и сохранил его практически до финального свистка. Позиционный фейл Матича, приведший к пропущенному мячу, оставим на совести серба. Видимо, оттого в основе чаще играет Фабрегас.

«Что это было» дня

Мануэль Ланцини

Аргентинец был самой противоречивой фигурой на поле. Когда камеры выхватили через час игры Андре Айю, слушающего в технической зоне Билича, Ланцини был главным кандидатом на замену. Он помогал в высоком прессинге на половине поля «синих», но впереди создавал неприлично мало моментов для Кэрролла. Отдав мяч в ноги Снодграссу, Мануэль загнал все атаки «Вест Хэма» на фланг и чаще неудачно подключался к нападению из центра.

Главным оружием Ланцини стали дальние удары и навесы со стандартов, но выстрелы не достигали Куртуа, а подачи оставались еще одним плохим касанием головы Кэрролла. Соотношение удачных обводок и потерь пробило нулевой уровень (3 против 3), но волшебным образом именно Ланцини оказался в штрафной, когда Матич потерял зону и оголил кусок поля перед воротами.

Незаметный супермен дня

Андре Айю

Ганский вингер вышел на спасение «Вест Хэма». Славен Билич понимал, что движение из игры команды улетает со скоростью ракеты Илона Маска, поэтому встряхнул систему хозяев заменами. Айю было откровенно тяжело, потому что взрывать сонный футбол при счете 0:2 могут только избранные. Он спокойно уступил лидерство на поле Снодграссу, а сам отошел в сторону. Андре включился в матч в тот самый момент, когда катание ваты на газоне убаюкало даже футболистов «Челси». Ганец ворвался в штрафную и отдал точный пас на свободного Ланцини – его ассист пришелся слишком поздно, но ненадолго подарил всем чудесное сомнение: «синие» все же не киборги?

«Вест Хэм» – «Челси» – 1:2

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