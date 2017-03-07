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«Возникала иллюзия, что не нужно рвать жилы на тренировках». Грузинский царь худшей эпохи «Ман Сити»

«Возникала иллюзия, что не нужно рвать жилы на тренировках». Грузинский царь худшей эпохи «Сити»
Илья Яшинин

28 мин. назад

В Англии Георгия Кинкладзе любят больше, чем Серхио Агуэро.

Кинкладзе – отличный способ проверить, когда вы начали болеть за «Сити». Грузинский футболист зажигал в составе «горожан» еще до того, как в клуб вложились арабы. И делал это настолько ярко, что в Англии его помнят спустя 20 лет: в списке лучших легионеров АПЛ журнал FourFourTwo поставил Джорджи на 52-е место – выше Канчельскиса (98-е) и Аршавина (91-е).

Юркий плеймейкер не использовал ненужные фокусы, а врубал пониженную передачу и на высоких оборотах накручивал сразу по несколько защитников. Кинкладзе делал все просто, но выглядело это гениально. Получая мяч на чужой половине поля, он искал, кого можно обыграть, а не кому отдать пас. Для атлетичной Премьер-лиги середины 90-х Георгий не вышел габаритами, но все компенсировал дриблинг нереального уровня.

Кинкладзе жили недалеко от домашнего стадиона «Динамо» Тбилиси. Глава семьи Робинзон водил сына на матчи с трехлетнего возраста. Мальчик сидел на папиных плечах и влюблялся в футбол. Когда парню исполнилось 19, отец сидел на трибунах уже один: Георгий в это время носился по полю в динамовской футболке.

Георгий Кинкладзе

Первую половину сезона-1993/94 плеймейкер провел с топовыми показателями: 13 голов в 14 матчах. Один из первых чемпионатов Грузии мало кого волновал в то время, но футболиста все равно заметили. Сперва Кинкладзе неудачно попробовал силы в «Саарбрюккене» из второй Бундеслиги, а затем уехал на просмотр в «Атлетико». «Индейцы» талант грузина не оценили, но агент предложил неожиданный вариант с Аргентиной: игрока ждали в «Бока Хуниорс».

Кинкладзе сразу же согласился на экзотическую авантюру. За «Боку» он сыграл два контрольных матча, после чего в клуб прикатил Марадона. В детстве парень поклонялся Диего, а тут они стали конкурентами за место в составе. Кинки хотел играть, поэтому вернулся в Мадрид, где Хорхе Вальдано предложил выступать за вторую команду «Реала». Все шло к подписанию контракта, но в итоге футболист оказался на родине. Президент «Динамо» Мераб Жордания уговорил Кинкладзе на краткосрочное возвращение, пообещав пристроить на западе после завершения сезона.

К тому времени Георгий уже тащил сборную Грузии. Летом 95-го владелец «Манчестер Сити» Фрэнсис Ли увидел, как неизвестный парень с 18 метров издевательски запустил свечу в ворота Уэльса. Ли хотел впечатлить болельщиков «горожан», поэтому покупка Кинкладзе стала приоритетной задачей функционера. Жордания слово сдержал и отпустил игрока в Англию за 2 миллиона фунтов.

Контракт с «Манчестер Сити» Кинкладзе обмывал вместе с друзьями в ночном клубе. Из-за этого трансфер едва не сорвался: ребята сцепились с другими горячими парнями, вышли на улицу – и понеслось. Каким-то чудом в перестрелке никого не ранили, а Кинкладзе с приятелями принял наряд полиции.

В Англии приезд грузина никто не заметил – у Кинкладзе не было бэкграунда Клинсманна или Бергкампа. Поначалу комментатор BBC Джон Мотсон спотыкался на сложной фамилии, но спустя пару месяцев фанаты «Манчестер Сити» уже пели песни в его честь. Болельщики с теплотой называли его Джорджи и Кинки, а в марте 96-го игрок прогремел на весь Туманный Альбион. Его гол «Саутгемптону» называли лучшим за историю существования «Мэйн Роуд».

По итогам того сезона «горожане» вылетели из Премьер-лиги, но Кинкладзе не ушел из команды, чем еще больше примагнитил болельщиков. «Фанаты возвели Кинки на пьедестал. В темные для «Мэйн Роуд» времена он стал маяком, который делал команду ярче», – вспоминал главный тренер Джо Роули. Грузинский футболист пытался тащить «Манчестер Сити» наверх, но команда тянула его на дно. В 98-м «горожане» оказались в третьей по силе лиге Англии.

Остаться в клубе означало потерять лучшие годы карьеры. Кинкладзе предлагали контракт «Барселона» и «Ливерпуль», но он выбрал Нидерланды. «Я согласился на предложение «Аякса», потому что там играл Шота Арвеладзе. Мы всегда мечтали вместе поиграть за большой клуб», – объяснял Георгий. Голландцы рассчитывали на Кинкладзе в качестве замены Яри Литманену, которого ждали в Каталонии.

Но финн задержался в Амстердаме еще на сезон, что и помешало Джорджи реализоваться в «Аяксе». В «Сити» грузин пылил в центральной зоне, а в Голландии его перевели на фланг. Кинкладзе не получал прежнего удовольствия от футбола и неохотно таскался на тренировки. На этом этапе карьера грузина застопорилась. Отмучившись в «Аяксе», Георгий поиграл за «Дерби Каунти» и кипрский «Анартосис», а закончил в 33 года в «Рубине».

Сам футболист признает, что не реализовал потенциал полностью по собственной вине: «Я пропускал две-три недели, выходил на игру – и все равно был в порядке. Возникала иллюзия, что не нужно рвать жилы на тренировках. Достаточно таланта. Но это проходит. Наступает момент, когда менее одаренный, но более работоспособный футболист тебя обгоняет. Я слишком поздно все осознал».

Но не все так мрачно на самом деле. Подвиги Кинкладзе в дошейховском «Манчестер Сити» до сих пор помнят болельщики. Лучше всего об этом говорят цифры. Прошлой осенью Goal.com организовал опрос по лучшему футболисту в истории «МС». Кинкладзе отыграл за «горожан» всего три сезона, но победил, набрав больше голосов, чем Колин Белл со статистикой 117 голов в 394 матчах за «Сити».

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