«Возникала иллюзия, что не нужно рвать жилы на тренировках». Грузинский царь худшей эпохи «Ман Сити»

Кинкладзе – отличный способ проверить, когда вы начали болеть за «Сити». Грузинский футболист зажигал в составе «горожан» еще до того, как в клуб вложились арабы. И делал это настолько ярко, что в Англии его помнят спустя 20 лет: в списке лучших легионеров АПЛ журнал FourFourTwo поставил Джорджи на 52-е место – выше Канчельскиса (98-е) и Аршавина (91-е).

Юркий плеймейкер не использовал ненужные фокусы, а врубал пониженную передачу и на высоких оборотах накручивал сразу по несколько защитников. Кинкладзе делал все просто, но выглядело это гениально. Получая мяч на чужой половине поля, он искал, кого можно обыграть, а не кому отдать пас. Для атлетичной Премьер-лиги середины 90-х Георгий не вышел габаритами, но все компенсировал дриблинг нереального уровня.

Кинкладзе жили недалеко от домашнего стадиона «Динамо» Тбилиси. Глава семьи Робинзон водил сына на матчи с трехлетнего возраста. Мальчик сидел на папиных плечах и влюблялся в футбол. Когда парню исполнилось 19, отец сидел на трибунах уже один: Георгий в это время носился по полю в динамовской футболке.

Первую половину сезона-1993/94 плеймейкер провел с топовыми показателями: 13 голов в 14 матчах. Один из первых чемпионатов Грузии мало кого волновал в то время, но футболиста все равно заметили. Сперва Кинкладзе неудачно попробовал силы в «Саарбрюккене» из второй Бундеслиги, а затем уехал на просмотр в «Атлетико». «Индейцы» талант грузина не оценили, но агент предложил неожиданный вариант с Аргентиной: игрока ждали в «Бока Хуниорс».

Кинкладзе сразу же согласился на экзотическую авантюру. За «Боку» он сыграл два контрольных матча, после чего в клуб прикатил Марадона. В детстве парень поклонялся Диего, а тут они стали конкурентами за место в составе. Кинки хотел играть, поэтому вернулся в Мадрид, где Хорхе Вальдано предложил выступать за вторую команду «Реала». Все шло к подписанию контракта, но в итоге футболист оказался на родине. Президент «Динамо» Мераб Жордания уговорил Кинкладзе на краткосрочное возвращение, пообещав пристроить на западе после завершения сезона.

К тому времени Георгий уже тащил сборную Грузии. Летом 95-го владелец «Манчестер Сити» Фрэнсис Ли увидел, как неизвестный парень с 18 метров издевательски запустил свечу в ворота Уэльса. Ли хотел впечатлить болельщиков «горожан», поэтому покупка Кинкладзе стала приоритетной задачей функционера. Жордания слово сдержал и отпустил игрока в Англию за 2 миллиона фунтов.

Контракт с «Манчестер Сити» Кинкладзе обмывал вместе с друзьями в ночном клубе. Из-за этого трансфер едва не сорвался: ребята сцепились с другими горячими парнями, вышли на улицу – и понеслось. Каким-то чудом в перестрелке никого не ранили, а Кинкладзе с приятелями принял наряд полиции.

В Англии приезд грузина никто не заметил – у Кинкладзе не было бэкграунда Клинсманна или Бергкампа. Поначалу комментатор BBC Джон Мотсон спотыкался на сложной фамилии, но спустя пару месяцев фанаты «Манчестер Сити» уже пели песни в его честь. Болельщики с теплотой называли его Джорджи и Кинки, а в марте 96-го игрок прогремел на весь Туманный Альбион. Его гол «Саутгемптону» называли лучшим за историю существования «Мэйн Роуд».

По итогам того сезона «горожане» вылетели из Премьер-лиги, но Кинкладзе не ушел из команды, чем еще больше примагнитил болельщиков. «Фанаты возвели Кинки на пьедестал. В темные для «Мэйн Роуд» времена он стал маяком, который делал команду ярче», – вспоминал главный тренер Джо Роули. Грузинский футболист пытался тащить «Манчестер Сити» наверх, но команда тянула его на дно. В 98-м «горожане» оказались в третьей по силе лиге Англии.

Остаться в клубе означало потерять лучшие годы карьеры. Кинкладзе предлагали контракт «Барселона» и «Ливерпуль», но он выбрал Нидерланды. «Я согласился на предложение «Аякса», потому что там играл Шота Арвеладзе. Мы всегда мечтали вместе поиграть за большой клуб», – объяснял Георгий. Голландцы рассчитывали на Кинкладзе в качестве замены Яри Литманену, которого ждали в Каталонии.

Но финн задержался в Амстердаме еще на сезон, что и помешало Джорджи реализоваться в «Аяксе». В «Сити» грузин пылил в центральной зоне, а в Голландии его перевели на фланг. Кинкладзе не получал прежнего удовольствия от футбола и неохотно таскался на тренировки. На этом этапе карьера грузина застопорилась. Отмучившись в «Аяксе», Георгий поиграл за «Дерби Каунти» и кипрский «Анартосис», а закончил в 33 года в «Рубине».

Сам футболист признает, что не реализовал потенциал полностью по собственной вине: «Я пропускал две-три недели, выходил на игру – и все равно был в порядке. Возникала иллюзия, что не нужно рвать жилы на тренировках. Достаточно таланта. Но это проходит. Наступает момент, когда менее одаренный, но более работоспособный футболист тебя обгоняет. Я слишком поздно все осознал».

Но не все так мрачно на самом деле. Подвиги Кинкладзе в дошейховском «Манчестер Сити» до сих пор помнят болельщики. Лучше всего об этом говорят цифры. Прошлой осенью Goal.com организовал опрос по лучшему футболисту в истории «МС». Кинкладзе отыграл за «горожан» всего три сезона, но победил, набрав больше голосов, чем Колин Белл со статистикой 117 голов в 394 матчах за «Сити».

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