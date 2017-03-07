Двоюродный брат защитника «МЮ» Маркоса Рохо застрелен в Аргентине при нападении на полицейского

17-летний подросток вместе с сообщниками напали на бывшего полицейского, ушедшего на пенсию. 50-летний коп в отставке был вооружен и открыл стрельбу по грабителям. Джеронимо Рохо скончался в больнице от ранения в плечо, а его подельник был застрелен на месте.

Полиция сообщила, что до покушения банда попыталась ограбить такси, но водитель скрылся.

Рохо выступает за «МЮ» с 2014 года. Ранее он играл за «Эстудиантес», «Спартак» и «Спортинг».

В активе 26-летнего защитника 2 мяча и 52 игры за сборную Аргентины.

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