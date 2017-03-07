Полузащитник «Челси» Эден Азар: «Канте? Иногда мне кажется, что я играю с близнецами»

Бельгийский полузащитник поделился впечатлениями о матче против «Вест Хэма» (2:1).

«Мне удобнее действовать в центре поля. В прошлом сезоне я располагался на флангах и иногда оставался против двух соперников, но Конте исправил это. Н'Голо? Иногда мне кажется, что я играю с близнецами», – сказал ВВС Азар.

Летом 2016-го «Челси» заплатил «Лестеру» за Канте 38,5 млн евро.

В АПЛ-2016/17 Н'Голо делает по 3,7 отбора и 2,3 перехвата в среднем за матч.

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