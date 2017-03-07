AFP

Танкреди Пальмери: Арсен Венгер сказал футболистам, что покинет «Арсенал» летом

Пальмери: Венгер сказал футболистам, что покинет «Арсенал» летом
Eurosport

1 час назад

Эпоха подходит к концу.

Итальянский журналист сообщил, что у Венгера состоялась неформальная встреча с футболистами «Арсенала». На ней француз сказал игрокам о решении покинуть клуб в конце сезона-2016/17.

  • Контракт 67-летнего француза с «канонирами» рассчитан до лета 2017 года.
  • Арсен Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года.
  • За это время француз выиграл 3 чемпионата Англии, 6 Кубков Англии и 6 Суперкубков страны.
  • После 27 туров «канониры» занимают пятое место в АПЛ.
  • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» проиграл «Баварии» – 1:5.
  • Лондонцы могут не выйти в четвертьфинал ЛЧ в седьмой раз подряд.

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