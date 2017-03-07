The Guardian: Крейг Шекспир будет тренировать «Лестер» до конца сезона

После увольнения Клаудио Раньери боссы «Лестера» приступили к поискам нового главного тренера, но оперативно договориться с Гусом Хиддинком и Роберто Манчини не удалось.

По информации журналиста The Guardian Стюарта Джеймса, Шекспир останется главным тренером «Лестера» до конца сезона-2016/17. При нем «лисы» одержали две победы в двух матчах АПЛ: над «Ливерпулем» (3:1) и «Халлом» (3:1). 53-летний Шекспир ни разу не управлял клубом самостоятельно. Крейг работал помощником главного тренера «Лестера» с 2008-го по 2010 год и с 2011 года по настоящее время.

После 27 туров «лисы» занимают 15 место, оторвавшись от зоны вылета на 5 баллов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» в гостях проиграл «Севильи» – 1:2. Ответная встреча пройдет 14 марта.

При Раньери «лисы» выиграли первый в истории титул АПЛ-2015/16.

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