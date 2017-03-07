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ФА дисквалифицировала Златана Ибрагимовича на 3 матча

ФА дисквалифицировала Ибрагимовича на 3 матча
Eurosport

1 час назад

Швед пропустит встречу Кубка и две – в АПЛ.

Футбольная ассоциация Англии рассмотрела эпизоды матча 28-го тура АПЛ «МЮ» – «Борнмут», в которых нападающий манкунианцев Златан Ибрагимович и защитник «вишень» Тайрон Мингс проявили агрессивное поведение по отношению друг к другу. В первом тайме форвард «дьяволов» бросил соперника через бедро, а во втором ударил его локтем в лицо во время подачи углового. За грубую игру швед наказан ФА на 3 встречи.

Ибрагимович не поможет команде в матче Кубка Англии против «Челси», а также во встречах Премьер-лиги с «Саутгемптоном» и «Вест Бромвичем».

  • Конфликт Мингса и Ибрагимовича можно посмотреть здесь.
  • Златан Ибрагимович забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах чемпионата Англии.
  • Тайрон Мингс провел 7 встреч в АПЛ-2016/17.

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