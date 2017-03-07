«Манчестер Юнайтед» объявил о сотрудничестве с благотворительной ЛГБТ-организацией

«Красные дьяволы» подписали соглашение со Stonewall, совместно с которой будет решать проблемы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в спорте и обществе. Благодаря партнерству со Stonewall «МЮ» стал официальным членом TeamPride, с которой поможет формировать мнения, делиться передовым опытом и влиять на поведение людей, используя силу спорта, чтобы продвигать идею равенства в более широком обществе.

«У клуба есть постоянная приверженность равенству во всех областях и 659 миллионам последователей по всему миру, наша обязанность – проявлять поддержку и признание всем, кто любит этот футбольный клуб», – заявил управляющий директор манков Ричард Арнольд.

«МЮ» c 49 очками занимает шестое место в АПЛ сезона-2016/17. От лидирующего «Челси» манки отстают на 17 баллов.

В 2016 году «Манчестер Юнайтед» запустил собственную программу равенства, охватывающую работу на поле и за его пределами.

Таблица АПЛ

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