Imago

«Манчестер Юнайтед» объявил о сотрудничестве с благотворительной ЛГБТ-организацией

«Манчестер Юнайтед» объявил о сотрудничестве с благотворительной ЛГБТ-организацией
Eurosport

3 мин. назад

Манкунианцы ищут фанатов на радужной стороне.

«Красные дьяволы» подписали соглашение со Stonewall, совместно с которой будет решать проблемы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в спорте и обществе. Благодаря партнерству со Stonewall «МЮ» стал официальным членом TeamPride, с которой поможет формировать мнения, делиться передовым опытом и влиять на поведение людей, используя силу спорта, чтобы продвигать идею равенства в более широком обществе.

«У клуба есть постоянная приверженность равенству во всех областях и 659 миллионам последователей по всему миру, наша обязанность – проявлять поддержку и признание всем, кто любит этот футбольный клуб», – заявил управляющий директор манков Ричард Арнольд.

  • «МЮ» c 49 очками занимает шестое место в АПЛ сезона-2016/17. От лидирующего «Челси» манки отстают на 17 баллов.
  • В 2016 году «Манчестер Юнайтед» запустил собственную программу равенства, охватывающую работу на поле и за его пределами.

Таблица АПЛ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Оттава» и «Бостон» впрыснули в зрителей инъекцию из 6 крутых шайб

02:06
Популярные видео
Watts 7 Short Version
 47 просмотров8 ч
Овечкин не разрушил безголевое проклятие и внезапно проиграл «Далласу»
 532 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться