«У него всегда есть резервный план». Почему Маурисио Почеттино самый прогрессивный тренер галактики

Удостоиться похвалы от сэра Алекса Фергюсона – достижение само по себе. Удостоиться похвалы от сэра Алекса Фергюсона всего через две недели после переезда в АПЛ – достижение, которое выделяет Маурисио Почеттино среди остальных.

После победы над «Саутгемптоном» Фергюсон признал: «Юнайтед» повезло обыграть лучшую команду, приезжавшую в сезоне-2012/2013 на «Олд Траффорд». «Когда команда движется к чемпионству, она неизменно проходит матчи, после которых можно сказать, что им сопутствовала удача. Думаю, это был один из тех вечеров», – резюмировал сэр Алекс.

Позже в интервью Фергюсон уточнил, что именно на него произвело впечатление. «Саутгемптон» прессинговал нас всю игру и просто не оставлял времени, чтобы обработать мяч и правильно им распорядиться. На газоне не лучшего качества нашим парням было нелегко показать свой футбол», – добавил сэр.

Восхитивший Фергюсона прессинг по-прежнему остается визитной карточкой Почеттино: за неутолимое желание отобрать мяч Кике Санчес Флорес даже сравнил «Тоттенхэм» с животными. Одновременно прессинг был главной причиной, почему команды Маурисио проваливались на финише кампании: в четырех сезонах из шести его клубы («Эспаньол», «Саутгемптон», «Тоттенхэм») набирали в 13 заключительных матчах меньше очков в среднем за игру по сравнению с 25 предыдущими.

Объяснение банально: команда Почеттино теряла силы. Чуть более взвешенно – команда Почеттино не предлагала в конце сезона ничего нового. На старте кампании суть проблем прекрасно сформулировал сам аргентинец: «Когда мы не добивались хороших результатов в «Эспаньоле», «Саутгемптоне» и в самом начале в «Тоттенхэме», репортеры утверждали, что дело в стиле игры и отсутствии плана B. Думаю, сейчас у нас есть не только план B, но и план C, и даже план X».

С этим заявлением Почеттино выступил после яркой победы над «Ман Сити» и имел на это полное право. Несмотря на то, что Пеп Гвардиола снова указывал в первую очередь на прессинг «шпор», а первый их гол пришел после отбора на чужой трети поля, главным событием матча стала новая схема «Тоттенхэма». Вместо привычных 4-2-3-1 Маурисио срежиссировал 4-3-3 с Эриксеном и Алли в роли выдвинутых полузащитников.

В какой-то степени матч задал тренд всему сезону: если в прошлой кампании «шпоры» использовали только две расстановки (4-2-3-1 и экспериментальные на «Уотфорд» 3-4-3), то в этой – уже восемь. Особенно показательной вышла история со схемой 3-4-2-1: эту формацию Почеттино выкатил на декабрьскую игру с «Халлом», но довел мысль команде всего за три часа до появления на поле. Новость совсем не смутила парней – они настолько быстро схватывают идеи коуча, что уделали аутсайдера за счет двух дико похожих голов.

Тактическая гибкость в масштабах Гвардиолы – не единственное, чем покорил Почеттино в этом году. Только в апреле Маурисио вытащил три игры, сделав максимально меткие перестановки по ходу: против «Бёрнли» вернулся к связке между Дайером и Дембеле в центре поля, против «Суонси» вкрутил дефицитную ширину в атаку, а против «Кристал Пэлас» сместил Эриксена в опорную зону. Результат: «шпоры» забили все шесть голов в этих матчах после перерыва.

Отличным резюме прогресса Маурисио стало воскресное дерби с «Арсеналом» – в нем аргентинец пробил еще один тренерский потолок. Если в предыдущих матчах Почеттино вносил изменения, отталкиваясь от ситуации в игре, то для соседей приготовил две схемы сразу: одну (с тройкой защитников) «шпоры» использовали для преодоления прессинга, другую (с четверкой защитников) – в позиционных атаках.

Движение Дайера перестраивает схему с 4-2-3-1 на 3-4-3

С таким непредсказуемым тренером «шпоры» легко адаптировались к режиму многозадачности: впервые обошли «Арсенал» с 1996 года, обновили рекорд по очкам в истории АПЛ и за четыре тура до финиша повторили рекорд по очкам за всю историю клуба. В данный момент «Тоттенхэм» идет по чемпионскому графику: идеальное прохождение оставшихся матчей (89 очков после 38 туров) позволило бы им выиграть титул в 12 сезонах АПЛ, сыгранных в XXI веке.

«Внимание тренера к деталям, безусловно, придает нам уверенность, – отмечает Деле Алли. – Когда мы пробуем что-то новое, мы знаем, что он не взял эту идею из воздуха. Это означает, тренер долго ее вынашивал и уверен, что в ней что-то есть. И даже если она не срабатывает, у него все равно наготове резервный план. Он превосходный тактик».

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