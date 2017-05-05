Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Эмре Джан пересмотрел свой удар через себя раз 250»

Перед матчем 36-го тура АПЛ против «Саутгемптона» Клопп рассказал о ситуации с новым контрактом Эмре Джана и его голе в ворота «Уотфорда». Полузащитник забил через себя и принес команде победу (1:0).

«После гола через себя все хотят, чтобы он остался. Не секрет, насколько я люблю Эмре. Ему нравится клуб, и это нормальная ситуация. Мы ведем переговоры и не давим друг на друга. Все замечательно. Есть два партнера, которые очень уважают друг друга.

Если мы хотим развиваться, то должны удерживать хороших игроков. Эмре один из них. Гол в матче с «Уотфордом» был очень важен для него. Он пересмотрел свой удар через себя на айпаде раз 250», – сообщил Клопп Liverpool Echo.

«Ливерпуль» занимает третье место в АПЛ, отставая от «Челси» на 12 очков.

Контракт 23-летнего Джана с «красными» рассчитан до лета 2018 года.

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