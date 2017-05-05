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ФА запретила «Манчестер Сити» регистрировать игроков из академий

ФА запретила «Манчестер Сити» регистрировать игроков из академий
Eurosport

Вчера в 23:14

Манкунианцы присоединились к «Ливерпулю».

«Горожане» оштрафованы на 354 тысячи евро и лишены права регистрировать игроков из академий на два года. Клуб получил бан за неправильную регистрацию 11-летнего воспитанника «Эвертона» и 15-летнего из «Вулверхэмптона».

Клуб не сможет подписывать игроков от 0 до 18 лет, которые были зарегистрированы в клубах Премьер-лиги или клубах Футбольной лиги Англии.

  • Ранее идентичному подвергся «Ливерпуль».
  • «Манчестер Сити» занимает четвертое место в АПЛ, опережая преследователей из «МЮ» на 1 балл.

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