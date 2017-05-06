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Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво пропустит остаток сезона из-за травмы голени
«Горожане» остались без основного голкипера.
Чилийский вратарь получил травму по ходу перенесенного матча 26-го тура против «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола подтвердил, что Клаудио не вернется в строй до конца сезона. У Клаудио диагностирована травма голени.
«Агуэро отсутствует, но я надеюсь, что он вернется к игре с «Лестером». Стоунз и Браво выбыли: Клаудио до следующего сезона, а Джон, надеюсь, сыграет до конца чемпионата», – сообщил Пеп BBC.
- Без Браво «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас», «Лестером», «Вест Бромвичем» и «Уотфордом».
- На счету чилийца 6 сухих матчей из 22 в АПЛ-2016/17.
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